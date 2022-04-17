الغذاء والدواء توضح سبب وجود عبارة بدون سكر على بعض العصائر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، سبب وجود عبارة “بدون سكر” على بعض العبوات الغذائية خاصة العصائر رغم وجود سكر بها. وقالت الهيئة، أن عبارة “بدون سكر مُضاف” تعني عدم إضافة سكريات مُضافة غير السكر الطبيعي التي تحتويه المادة الغذائية بطبيعتها. وأشارت إلى التواصل معها عبر مركز الاتصال الموحد “بينة” على الرقم (935) في حال رصد أي مخالفة تمهيداً لإحالة البلاغ إلى الجهة المُختصة. أخبار قد تهمك

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