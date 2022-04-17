حصر المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع الخاص على منصة اعتماد بغرفة أبها

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_أبها

ظمت غرفة أبها ورشة عمل عن بعد بمشاركة الأستاذ مهدي آل هضبان اليامي – النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الغرفة، و حضور عدد من رجال الاعمال و المهتمين .

وقد تم استعراض ماهية منصة اعتماد التي هي منصة الكترونية تتبع لوزارة المالية وتمثل التحول الإلكتروني فيها، تسعى إلى تحويل أعمال وزارة المالية وكل ما يختص بالميزانية العامة والميزانية في الجهات الحكومية رقميا، وتشمل إدارة العقود والميزانية والمدفوعات، وإدارة المنافسات والمشتريات والحقوق المالية.

كما تطرقت الورشة إلى ماذا تقدم المنصة لقطاع الأعمال والتي تتمثل في العديد من الخدمات لمختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد، مما يعزز الشراكة بينهم لتحقيق مستهدفات المشاريع التنموية في المملكة؛ تمكينًا للتحول الرقمي لتلك الخدمات، ورفع الشفافية والكفاءة، وتسهيلًا لإجراء الخدمات ولأهداف المنصة والتي تتضمن زيادة مستوى الشفافية في المنافسات الحكومية، وتعزيز دور المحتوى المحلي في التنمية الاقتصادية، وزيادة مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع كفاءة الإنفاق للجهات الحكومية، مع توحيد الإجراءات وتسهيلها بالإضافة إلى سرعة وسهولة إنجاز التعاملات المالية.

من ناحية أخرى عرض المشاركون بالورشة من رجال وسيدات الأعمال أهم المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع الخاص على منصة اعتماد ، والحلول المناسبة لها بصورة عاجلة، مع وضع الآليات التي تكفل عدم تكرار هذه المعوقات والمشاكل مع تطوير خدمات المنصة والتي ستؤدي بإذن الله لتسريع الخدمات المالية الحكومية لتسديد مستحقات القطاع الخاص خلال مدة مناسبة من تسلم الوزارة لأوامر الدفع مستكملةً الإجراءات من الجهة المستفيدة، إضافة إلى تحسين الأداء وتعزيز قنوات التواصل بين وزارة المالية والجهات الحكومية والقطاع الخاص وفق عوامل السرعة في الأعمال، والدقة في البيانات، والسهولة في الإجراءات.