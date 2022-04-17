أمانة الشرقية تساهم بتوعية المجتمع عبر شبكات اللوحات الإعلانية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الدمام

قامت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة، بالمشاركة بالعديد من المبادرات والمناسبات الوطنية والدولية على مدار العام بالتعاون مع مختلف الجهات والهيئات الحكومية، والتي تهدف لتوعية المجتمع وتثقيفه والتعريف بالخدمات المختلفة واشراك المجتمع في أعمال الجمعيات الخيرية خاصة في شهر رمضان المبارك.

وأوضحت الأمانة أنه من ضمن المشاركات التي شاركت بها وكالة الاستثمار وتنمية الايرادات، التوعية بمبادرة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل التي اطلقها، حملة ( جودك أثر ) عبر مساحة جود للإسكان والتي تعزز من المشاركة المجتمعية والعمل التطوعي للوزارة وتدعم توفير السكن للأسر المحتاجة، بمشاركة مختلف القطاعات، حيث شاركت الأمانة عبر اللوحات الاستثمارية بصور متعددة بمختلف أنواعها الرقمية والتقليدية بالشوارع والمباني لدعم وتعزيز جهود القطاع الثالث في مسيرة التنمية والعطاء.