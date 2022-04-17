“الصحة” تسجل 93 إصابة جديدة بكورونا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد 17 أبريل، عن تسجيل 93 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، وتعافي 257 حالة وتسجيل حالة وفاة واحدة.
ووفقا لإحصاء «الصحة» ، بلغ إجمالي إصابات كورونا في السعودية 752572حالة، وبلغ عدد الحالات الحرجة 57 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 739037 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9069 حالة.
ونصحت «الصحة» الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فايروس كورونا.
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