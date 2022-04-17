تعاون بين الإعلام السياحي و«المبدعون السعوديون» لخلق فرص استثمارية والنهوض بالسياحة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_أحمد حماد

وقعت جمعية الإعلام السياحي اتفاقية تعاون مع مركز «المبدعون السعوديون» لصناعة المحتوى، مساء أمس، في «فندق ريدسون المطار» بالرياض، حيث وقع المذكرة خالد آل دغيم، رئيس مجلس الإدارة في الجمعية، والفنان عبدالله العامر، الرئيس التنفيذي لمركز «المبدعون السعوديون» لصناعة المحتوى.

وقال «آل دغيم» إن هذا التحالف الجديد سيظهر بمخرجات تخدم السياحة الوطنية عبر إعلام متخصص ورؤية تواكب التحول السياحي في وطننا وفق رؤية 2030، وتعزز من مشاركة المجتمع المحلي في العمل السياحي والاستفادة منه وتدعم قطاع الأعمال لخلق فرص استثمارية تعظم المردود الاقتصادي .

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لمركز «المبدعون السعوديون» الفنان عبدالله العامر، إن الشراكة التي تمت مع جمعية الإعلام السياحي هي شراكة نابعة من توجه القيادة ـ حفظها الله ـ بالنهوض بالسياحة السعودية وتوفير الفرص الوظيفية بها لشباب وشابات الوطن.

وقد تضمنت الاتفاقية تقديم أعمال فنية وإعلامية، وبناء محتوى ومشاريع نوعية متخصصة لبناء إعلام يبرز الوجه التنموي للسياحة والمقومات السياحية في بلادنا، حيث مكن المقرر أن تسعى لصناعة محتوى يواكب روئة المملكة، وإيجاد برامج ومهرجانات وملتقيات تخدم مناطق المملكة وتطورها بما يتناسب مع نمط كل منطقة وكل محافظة .

حضر توقيع الاتفاقية رجال أعمال وفنانين وإعلاميين ورواد التواصل الاجتماعي، واختتم اللقاء بتكريم جمعية الإعلام السياحي لمجموعة «فنادق راديسون» بمناسبة افتتاح أحدث فنادقها مؤخراً بالرياض «راديسون المطار» الفندق المصمم على شكل منتجع سياحي في قلب العاصمة الرياض، والذي يعتبر إضافة مميزة في قطاع الضيافة .