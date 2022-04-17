الإعلام السياحي يقود تحالف مع المبدعين السعوديين لصناعة المحتوى

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

وقعت جمعية الإعلام السياحي اتفاقية تعاون مع مركز المبدعون السعوديون لصناعة المحتوى مساء امس في فندق ريدسون المطار بالرياض حيث وقع المذكرة خالد آل دغيم رئيس مجلس الإدارة في الجمعية و الفنان عبدالله العامر الرئيس التنفيذي لمركز المبدعون السعوديون لصناعة المحتوى و قال آل دغيم ان هذا التحالف الجديد راح يظهر بمخرجات تخدم السياحة الوطنية عبر إعلام متخصص ورؤية تواكب التحول السياحي في وطنا وفق رؤية ٢٠٣٠ وتعزز من مشاركة المجتمع المحلي في العمل السياحي والاستفادة منه وتدعم قطاع الأعمال لخلق فرص استثمارية تعظم المردود الاقتصادي .

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لمركز المبدعون السعوديون الفنان عبدالله العامر ان الشراكة التي تمت مع جمعية الإعلام السياحي هي شراكة نابعة من توجه القيادة حفظها الله بالنهوض بالسياحة السعودية وتوفير الفرص الوظيفية بها لشباب وشابات الوطن وقد تضمنت هذه الاتفاقية تقديم أعمال فنية واعلامية وبناء محتوى ومشاريع نوعية متخصصة لبناء إعلام يبرز الوجه التنموي للسياحة و المقومات السياحية في بلادنا.وسوف نسعى لصناعة محتوى يواكب روئة المملكة وايجاد برامج ومهرجانات وملتقيات تخدم مناطق المملكة وتطورها بمايتناسب مع نمط كل منطقة وكل محافظة .

وقد حضر الاتفاقية رجال أعمال وفنانين واعلاميين و رواد التواصل الاجتماعي واختتم اللقاء بتكريم جمعية الإعلام السياحي لمجموعة فنادق راديسون بمناسبة افتتاح أحدث فنادقها التي تم مؤخراً بالرياض / راديسون المطار الفندق المصمم على شكل منتجع سياحي في قلب العاصمة الرياض، والذي يعتبر إضافة مميزة في قطاع الضيافة .