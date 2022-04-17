شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة نجران :وظائف أكاديمية شاغرة بنظام التعاقد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - _ الدرجات المطلوبة درجة (أستاذ مساعد ـ محاضر ـ معيد) بنظام التعاقد للعام الجامعي 1443هـ/1444هـ

_ المتقدم يكون سعودي الجنسية، والتقدير العام في درجة البكالوريوس جيد جداً على الأقل

_ تخصص الدكتوراه للمتقدم، امتدادًا لتخصص البكالوريوس والماجستير، وأن تكون جميع الشهادات عن طريق التفرغ التام والانتظام الكامل

أعلنت جامعة نجران عن رغبتها في شغل عدد من الوظائف الأكاديمية للجنسين بكفاءات وطنية مؤهلة علميًّا وعمليًّا على درجة (أستاذ مساعد ـ محاضر ـ معيد) بنظام التعاقد للعام الجامعي 1443هـ/1444هـ.

واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون التقدير العام للمتقدم في درجة البكالوريوس جيد جداً على الأقل، وأن تكون المؤهلات العلمية من جامعة سعودية أو من جامعة خارجية معترف بها.

كما اشترطت أن يكون تخصص الدكتوراه للمتقدم، امتدادًا لتخصص البكالوريوس والماجستير، وأن تكون جميع الشهادات عن طريق التفرغ التام والانتظام الكامل، مع إرفاق معادلة المؤهلات العلمية في حال حصل عليها من جامعة خارجية، واجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات المعدة من الأقسام العلمية إن وجدت، مع إرفاق شهادة تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للوظائف الصحية والفنية.

وحددت الجامعة المستندات المطلوبة للتقديم وهي إرفاق صورة من الهوية الوطنية سارية المفعول، وصورة مصدقة من الوثيقة والسجل الأكاديمي لكل من درجة (البكالوريوس – الماجستير – الدكتوراه)، وفي حال حصول المتقدم على المؤهل من جامعة خارجية يتم إرفاق (صورة معتمدة من معادلات الوثائق)، وكذلك صورة من الخبرات الأكاديمية.

ودعت الجامعة المتقدمين إلى رفع كافة المستندات المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني للجامعة، بدءًا من اليوم وحتى الـ 22 من شهر رمضان الجاري ، وذلك من خلال الرابط الآتي:

https://academyjobs.nu.edu.sa/JobsOffersList.aspx، ، مشددةً على استبعاد الطلبات غير المستوفية للشروط.