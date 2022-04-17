مذكرة تفاهم بين “واعد” و “ميدان كابيتال” لدعم شركات التقنية المالية في المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض وقعت واعد ذراع رأس المال الجريء في مركز أرامكو لريادة الأعمال “واعد” فنتشرز مع ميدان كابيتال مذكرة تفاهم تهدف من خلالها إلى دعم الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية على المدى الطويل وإمكانية الوصول إلى قطاع الاستثمارات في المملكة إضافة إلى تعزيز منظومة عمل الشركات الناشئة المتنامية في المملكة وإنشاء مركز عالمي يركز على الشركات الرائدة.

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