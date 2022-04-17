محمد بن مسعود - الدمام - صرح رئيس نيابة المحافظة الجنوبية بتلقي النيابة العامة بلاغا من مديرية شرطة المحافظة الجنوبية متعلقًا بمقطع فيديو مصور متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر فيه قيام شخص بالاعتداء على سلامة جسم حارس مبنى بمنطقة البحير وسرقته.

وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة واستجوبت المتهم وواجهته بالمقطع المصور، وأمرت النيابة بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق، وجاري استكمال التحقيقات.

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – النيابة العامة تأمر بحبس متهم إثر اعتداءه على سلامة جسم حارس بأحد المباني وسرقته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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