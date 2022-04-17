رئاسة الحرمين تخصص 68 مصلى للنساء داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة

خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي (68) مصلى للنساء داخل المسجد الحرام موزعة كالتالي: (20) مصلى بصحن المطاف وتوسعة الملك فهد والبدرومات، و(48) مصلى في التوسعة السعودية الثالثة، يشرف عليها أكثر من (120) موظفة على مدار (24) ساعة من خلال أربع ورديات.

وقالت الوكيل المساعد للتفويج والحشود النسائية “نوف محمد علي قحل”، إن وكالة للشؤون النسائية بالرئاسة تشرف على تنظيم المصليات النسائية، ممثلة في الوكالة المساعدة للتفويج والحشود النسائية، وتتابع عملية تنظيم الحشود النسائية داخل المسجد الحرام، من خلال كادر نسائي مؤهل، ومدرب للتعامل مع القاصدات، لِتمكينهن من أداء عباداتهم بكل يسرا وسهولة.