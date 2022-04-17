«سيتي سنتر البحرين» يُعلن عن أسماء الفائزين بالمسابقة الفنية الرمضانية 

محمد بن مسعود - الدمام - أطلق «سيتي سنتر البحرين» مسابقة فنية تحت شعار «ما يجعلك تبتسم»، حيث جمعت هذه المسابقة الفنية، المدارس والأهالي والمجتمع المحلي من خلال معرض مميز.
فيما تألفت لجنة التحكيم من مجموعة من الفنانين المحليين مثل الشيخة خليفة، مريم النعيمي، صلاح «كارتونز»، زهراء بن رجب، ودعيج الرميحي، المدير التنفيذي لـ «سيتي سنتر البحرين»، وشاركت في هذه المسابقة كلٍ من مدرسة النسيم الدولية ومدرسة الرجاء.
بعد فترة التقييم والتصويت عبر منصة انتسقرام لسيتي سنتر البحرين، محمد دشتي، مدير التسوق في «سيتي سنتري البحرين» أعلن عن الثلاث الفائزين الصغار.
وحصلت تسنيم ماهر الفائزة في المرتبة الأولى، فيما احتلت المركز الثاني فاطمة محمد، فيما نال محمد الدوسري الفائز بالمرتبة الثالثة. تم تسليم كل الفائزين ببطاقات هدايا خاصه من « ستي سنتر البحرين».
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