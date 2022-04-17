كورونا حول العالم.. الوفيات إلى 7 ملايين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات ظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بوباء فيروس كورونا حول العالم اليوم الأحد 17 أبريل 2022 ، ارتفاع الإصابات إلي 502 مليون إصابة. وسجلت الإحصائيات الحديثة وصول إصابات فيروس كورونا فى العالم أكثر من 501.83 مليون نسمة فيما وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و591486 وفاة. وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية الدول بتسجيل 989837 وفاة و 80601182 إصابة تليها الهند التي سجلت 521747 وفاة و43040331 إصابة. أخبار قد تهمك

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