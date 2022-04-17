اخبار السعوديه

زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب إندونيسيا

0 نشر
admin 0 تبليغ

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن زلزالا قوته 5.6 درجة هز منطقة بياك في إندونيسيا، الأحد.

وذكر المركز أن الزلزال وقع على عمق 5 كيلومترات.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

 

728x90BW.png

أخبار قد تهمك

كانت هذه تفاصيل خبر زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب إندونيسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا