زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب إندونيسيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن زلزالا قوته 5.6 درجة هز منطقة بياك في إندونيسيا، الأحد.

وذكر المركز أن الزلزال وقع على عمق 5 كيلومترات.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.