زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب إندونيسيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات
قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن زلزالا قوته 5.6 درجة هز منطقة بياك في إندونيسيا، الأحد.
وذكر المركز أن الزلزال وقع على عمق 5 كيلومترات.
ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.
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