المركز الوطني للأرصاد يصدر تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة عسير

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، على منطقة عسير، تضمن أمطاراً رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة والعرين والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب ومحايل.

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ ٧ مساءً.

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