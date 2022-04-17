حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لاتزال الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات الباحة، عسير، جازان ونجران. في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الرياض والشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية الى جنوبية غربية على الجزء الشمالي والجنوبي بسرعة 10-25 كم/ساعة وغربية الى شمالية غربية على الجزء الأوسط بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر الى متر على الجزء الشمالي والجنوبي ومن نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الاوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 18-40 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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