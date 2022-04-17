المتحدث الإعلامي لشرطة مكة المكرمة : القبض على مقيم لنقله (7) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس قبض مرور محافظة الليث بمنطقة مكة المكرمة على مقيم من الجنسية المالية إثر استيقافه لنقله (7) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وجرى إحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومن نقلهم إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن لمدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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