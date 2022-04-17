أمير الحدود الشمالية يعزي مدير الدفاع المدني بالمنطقة في وفاة والدته

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_ الحدود الشمالية
قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، تعازيه ومواساته لمدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء الدكتور طلال بن ابراهيم البديوي في وفاة والدته -رحمها الله-.
وسأل سموه في اتصال هاتفي، الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وغفرانه ويسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أهلها الصبر والسلوان.
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