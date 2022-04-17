نصائح للتغلب على الجوع خلال فترة الصيام

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

ينتاب العديد من الأشخاص حالة من الإحساس بالعطش والجوع الشديد خصوصاً مع ساعات الصيام الطويلة ، إضافة إلى بعض الممارسات والعادات الغذائية الخاطئة.

لكن ما لا يعرفه كثيرون أن هناك 4 طرق بسيطة ستجعلك تتغلب على هذا الشعور بمنتهى السهولة، وتساعدك على الصيام.

1_الإهتمام بالسحور كوجبة أساسية

2-تناول وجبة سحور غنية بالبروتين والألياف

يعد تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفول والحمص والعدس في السحور من الطرق المثلى للتغلب على الجوع في نهار رمضان، حيث تزيد الشعور بالامتلاء بنسبة 31%، كما أن تناول الحبوب الكاملة الغنية بالألياف يمكن أن يقلل أيضاً من الشعور بالجوع، وأيضا إضافة المزيد من البروتين إلى نظامك الغذائي يساعدك في عدم الشعور بالجوع لفترة أطول، وتتمثل هذه الأطعمة الغنية بالبروتين في اللحوم الحمراء الخالية من الدهون ومنتجات الصويا والفاصوليا والبازلاء بالإضافة إلى البيض والزبادي اليوناني واللذين يمكن تناولهما على السحور.

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3-الإنخراط في الأنشطة العائلية وممارسة الهوايات

4-تجنب الرياضة المرهقة والأعمال المجهدة