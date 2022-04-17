روسيا تعلن عدد قتلى جنود الجيش الأوكراني: سنكشف عن مكان وفاة ودفن كل شخص

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

كشفت وزارة الدفاع الروسية، عن عدد قتلى الجيش الأوكراني، منذ بدء العملية العسكرية التي شنتها على أوكرانيا.

وقال إيجور كوناشينكوف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أنه تم قتل أكثر من 23 ألف جندي أوكراني خلال العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، أن موسكو لديها جميع البيانات بشأن الخسائر الفعلية للجيش الأوكراني، وكذلك قوات الحرس الوطني الأوكرانية، وأيضا الخسائر وسط صفوف المرتزقة الأجانب الذين وصلوا إلى أوكرانيا في بداية الحرب.

ولفت كوناشينكوف، إلى أن هذه الخسائر يخشى الرئيس زيلينسكي، أن يخبر الشعب الأوكراني بها، مؤكدا أن الخسائر التي تعرضت لها كييف لا يمكن تعويضها.

وأشار إلى أن وزارة الدفاع الروسية ستنشر قريبا بشكل مفصل خسائر أوكرانيا، قائلا: سنكشف عن مكان وفاة كل شخص وأين دفن من القوات الأوكرانية.