عاجل | 778 ألف خدمة إسعافية ومكة تتصدر بالسيارات

بلغ إجمالي الخدمات الإسعافية في المملكة العام الماضي 778.791 خدمة إسعافية لفروع هيئة الهلال الأحمر، في وقت تم نقل 716.122 حالة مع تقديم الخدمة الإسعافية لها، واستحوذت مكة المكرمة على عدد سيارات الهلال الأحمر بــ280 سيارة، فبما تصدرت جازان إجمالي الخدمات الإسعافية المقدمة في الحد الجنوبي بــ50 خدمة إسعافية مقدمة.

1392 سيارة

كشفت إحصائية هيئة الهلال الأحمر لعام 2021، امتلاك الهيئة 1392 سيارة، منها 280 سيارة في مكة المكرمة، و268 في الرياض، و194 بالشرقية، و122 في عسير، و87 سيارة بالقصيم، و66 في المدينة المنورة، و62 في تبوك، و58 جازان، و56 حائل، و55 نجران، و45 الحدود الشمالية، و43 الباحة، و40 سيارة في الجوف، وأشارت الإحصائية إلى وجود 505 مراكز إسعافية في مناطق المملكة، و62.669 حالة لم تنقل مع تقديم الخدمة الإسعافية أو بدونها في الموقع، وأن إجمالي الخدمات الإسعافية المقدمة في موسم الحج في مكة والمدينة تبلغ 111.676 خدمة.

خدمات إسعافية

نفذت هيئة الهلال الأحمر السعودي خدمتين إسعافيتين جوا، ونقلت 377 حالة عن طريق النقل غير الإسعافي، ونقلت 41 حالة لمركز القسطرة القلبية، وقدمت 67 خدمة إسعافية في الحد الجنوبي منها 50 خدمة بجازان، و12 بعسير، و5 خدمات بنجران.

7 ملايين بلاغ

أوضحت إحصائيات الهلال الأحمر عن عدد المتطوعين البالغ عددهم 64.472 متطوعا، منهم 44.755 متطوعًا، و19.717 متطوعة، وبلغت عدد الفرق التطوعية 14.168، وكشفت الهيئة عدد البلاغات التي شارك بها المتطوعون وبلغت 7.181.951 بلاغًا، منها 4913 حالة منقولة، و7.177.038 عولجت في الموقع، وبلغت عدد الساعات التطوعية 746.124 ساعة، وعدد الفرص 6177، والمشاركين في الفرص التطوعية 13.620، وعدد المستفيدين من المناشط التدريبية والتوعوية المقدمة للمجتمع 1.258 مليون.