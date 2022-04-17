محمد بن مسعود - الدمام - انتقلت إلى رحمة الله، فاطمة عقيل عبدالرحمن عطاس، وصلي عليها في المسجد الحرام بمكة المكرمة. والفقيدة والدة كل من: جيهان زوجة الكاتب بالصحيفة المستشار أسامة سعد يماني، وعبير، والدكتورة رحاب فؤاد عنقاوي. وشقيقة كل من: أمين وعبدالله عقيل عطاس (رحمهما الله).
ويتقبل العزاء في منزل ابنتها جيهان في حي الحمراء شارع الروابي الخضر.
«عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدم بخالص التعازي والمواساة لذوي الفقيدة، سائلة الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته إنالله وإنا إليه راجعون.
كانت هذه تفاصيل خبر السعوديه والدة زوجة أسامة يماني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.