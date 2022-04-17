46 ترخيصاً لصنع المنتجات الغذائية في 3 أشهر

وبينت وزارة الصناعة أن نشاط «صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى» في المركز الثاني بنحو 36 ترخيصاً، ثم نشاط «صنع المواد والمنتجات الكيميائية» بنحو 26 ترخيصاً.
وكان عدد المصانع المنتجة وتحت الإنشاء في السعودية بنهاية الربع الرابع من عام 2021 بلغ نحو 10.293 مصنعاً، برأس مال يقدر بـ1.33 تريليون ريال، تقودها المصانع العاملة في تصنيع منتجات المعادن اللافلزية ثم مصانع منتجات المطاط واللدائن، ومصانع منتجات المعادن المشكلة.
وتتصدر المصانع الوطنية المصانع المنتجة وتحت الإنشاء حسب نوع الاستثمار بأكثر من 85%، تليها المصانع الأجنبية بنسبة 8%، ثم المصانع ذات الاستثمار المشترك بنسبة 7.3%.
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