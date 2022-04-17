وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الرد القانوني المتوقع وصوله خلال الساعات القادمة يخلي مسؤولية اتحاد القدم المحلي من النظر في القضية وأنها من اختصاص «فيفا».
إلى ذلك أكد المحامي القانوني حسن رديف لـ«عكاظ»، أن البيان الإعلامي الصادر من الاتحاد السعودي تحدث عن قضية طرفها لاعب غير سعودي، وعليه فالقضية ذات طابع دولي، والنص النظامي والتعاقدي فيها صريح باختصاص الاتحاد الدولي لكرة القدم وفقاً للفقرة (أ) من المادة (22) من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين للاتحاد الدولي لكرة القدم، ووفقاً للفقرة الأولى من المادة الخامسة والخمسين من لائحة الاحتراف، وعقد اللاعب «غير السعودي» الذي نص صراحة على اختصاص غرفة فض المنازعات بالفيفا ما لم يكن هناك نص خاص في عقد اللاعب باختصاص مركز التحكيم الرياضي السعودي بالنزاع، وهو أمر جائز وفقاً لنصوص النظام الدولية والمحلية.
وأضاف رديف قائلاً: «من المفترض أن يصدر قرار من لجنة الاحتراف بعدم اختصاصها، والعجيب عدم دراية قانونيي الأندية بمثل تلك النصوص، علماً أن غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي صارمة في عدم انتهاك العقود والحياة الخاصة للاعبين ولن تتساهل في حالة وجود تلك الخروقات».
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كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الرياضه السعوديه رديف لـ«عكاظ»: القضية ذات طابع دوليالاتحاد السعودي ينتظر رد «فيفا» على «الأجنبي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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