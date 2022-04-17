اخبار الرياضه السعوديه قبل جولات حسم الدوري.. الاتحاد يواجه أبها «وديا»

من جانب آخر، من المنتظر أن يصل الأسبوع الحالي المدافع أحمد حجازي إلى جدة قادما من ألمانيا، وسينخرط في تدريبات العميد استعدادا للمشاركة في الجولات الأخيرة من دوري المحترفين.
يذكر أن الفريق الاتحادي سيستأنف مبارياته بالدوري بمواجهة الفتح (الجمعة) 6 مايو القادم بالأحساء، ضمن الجولة (26) من دوري المحترفين.
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