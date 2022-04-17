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اخبار الرياضه السعوديه قبل جولات حسم الدوري.. الاتحاد يواجه أبها «وديا»

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محمد بن مسعود - الدمام - يخوض فريق الاتحاد أولى لقاءاته الودية أمام فريق أبها الساعة (10:00) مساء اليوم (الأحد) على ملعب النادي الرئيسي بجدة، ضمن تحضيرات الفريقين للجولات الخمس المتبقية في دوري كأس الأمير للمحترفين، إذ سيسعى المدرب كونترا لتجهيز جميع اللاعبين للمرحلة الحاسمة في الدوري، الذي يعتلي العميد صدارته برصيد 60 نقطة.

من جانب آخر، من المنتظر أن يصل الأسبوع الحالي المدافع أحمد حجازي إلى جدة قادما من ألمانيا، وسينخرط في تدريبات العميد استعدادا للمشاركة في الجولات الأخيرة من دوري المحترفين.

يذكر أن الفريق الاتحادي سيستأنف مبارياته بالدوري بمواجهة الفتح (الجمعة) 6 مايو القادم بالأحساء، ضمن الجولة (26) من دوري المحترفين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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