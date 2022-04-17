اخبار الرياضه السعوديه فحوصات لعسيري بعد «كسر الأنف»

وكان عسيري تعرض للإصابة في الدقيقة (19) من زمن الشوط الأول في مباراة فريقه أمام ناساف الأوزبكي، وغادر على إثرها ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، وخضع للأشعة على موضع إصابته وأثبتت الفحوصات الأولية وجود كسر في الأنف.
وحرص رئيس النادي فهد المدلج، عقب نهاية المباراة، على الاطمئنان على حالة عسيري الصحية، كما تلقى العديد من الاتصالات من زملائه اللاعبين الذين تمنوا له الصحة والعافية.
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