اخبار الرياضه السعوديه دياز يحقق «التاريخي» مع الزعيم

وكان المدرب دياز قاد الزعيم في 3 مسابقات هي (الدوري، كأس الملك، كأس آسيا) وسجل 28 هدفاً، واستقبل 6 أهداف، وشهد معه «الأزرق» تغيرا فنيا مختلفا رغم الغيابات التي تجتاح الفريق، إلا أن المشاهد الرياضي لم يشعر بتلك الغيابات، حيث استطاع دياز اختيار «توليفة» مناسبة من اللاعبين، ويعد المدرب الأرجنتيني الأول في تاريخ الزعيم الذي ينتصر في 11 مباراة متتالية.
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