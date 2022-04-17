القبض على مقيم بحوزته 142 كيلوجرامًا من نبات القات بمحافظة العارضة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جازان قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مقيم من الجنسية اليمنية بحوزته (142) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بمحافظة العارضة، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته لجهة الاختصاص. أخبار قد تهمك

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