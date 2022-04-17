شكرا لقرائتكم خبر عن «رمضانك علينا» توفر إفطارا مفتوحا لـ 424 صائما والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت الوحدة المساندة للأيتام بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، مبادرة «رمضانك علينا» بنسختها الثانية، لتوفير بوفيهات إفطار مفتوحة ووجبات خلال شهر رمضان المبارك لما يقارب 230 مستفيدا من مستفيدي فروع الوزارة في الدمام، إضافة إلى 194 من مستفيدي مؤسسة إخاء لرعاية الأيتام بالتعاون مع جمعية تمكين، وعدة مطاعم وفنادق مختلفة طوال أيام الشهر.

أكد مدير عام فرع الوزارة عبدالرحمن المقبل، حرص الفرع على تقديم كل ما من شأنه خدمة مستفيدي الوزارة وتلمس احتياجاتهم في الشهر الكريم، وتوفير حياة كريمة لأبناء وفتيات الدور والمراكز وإدخال السرور إليهم ومشاركتهم فرحة الإفطار