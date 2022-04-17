شكرا لقرائتكم خبر عن مأكولات رمضانية تجذب زوار سوق «الشفا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يشهد السوق الرمضاني الذي خصصته الهيئة الملكية بينبع في سوق الشفا بمدينة ينبع الصناعية إقبالا كبيرا من المتسوقين منذ بداية شهر رمضان المبارك، ويرتاد السوق مئات المتسوقين بشكل يومي لشراء ما يناسبهم من المأكولات والمشروبات الرمضانية.

ويوفر السوق مجموعة متنوعة من الأكلات والمشروبات الشعبية الرمضانية، كما يقصد السوق حضور من المواطنين والمقيمين الذين يجدون فيه مكانا للتجمع ومقابلة الأصدقاء والأقارب حتى يحين موعد الإفطار. كما يوفر السوق الرمضاني فرص عمل مؤقتة أتاحتها الهيئة الملكية بينبع للأسر المنتجة من خلال البسطات الرمضانية التي يعملون بها ويعرضون سلعهم والتي عادة لا تعدو أن تكون مأكولات أو مشروبات رمضانية بمختلف أنواعها.

وأشاد عدد من المتسوقين بالترتيب المميز لوضع السوق الرمضاني، والذي بدوره انعكس على الإقبال المتزايد عليه، معبرين عن رضاهم عن مستوى الترتيب والنظافة والجولات المكثفة التي تنفذها فِرَق الهيئة الملكية بينبع الرقابية بشكل يومي ومتواصل على تلك البسطات، ومراقبة الأسعار، ومدى الالتزام بالتعليمات والشروط النظامية.