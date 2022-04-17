شكرا لقرائتكم خبر عن 18 ألف صائم على مائدة «ماعون البركة» في 10 أيام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الأحساء «ماعون البركة» لأكثر من 18.000 صائم خلال أول عشرة أيام من رمضان في 21 مسجدًا بالأحساء بدعم سخي من مُحبي الخير.

تكاتف المسلمين

وأقامت الجمعية خلال هذه الفترة 115 درسا دعويا وتوعويا في مسائل الفقه وأحكام الصيام والإسلام بمقر الجمعية للجاليات المسلمة، وأكثر من 16 درسا تعريفيا بالإسلام لغير المسلمين اهتدى على أثرها 13 رجلًا وامرأة من الفلبين والهند وأفريقيا متأثرين بتكاتف المسلمين وأخلاقهم السمحة.

أخلاق طيّبة

وسيّرت الجمعية منذ بداية رمضان 3 رحلات إلى مكة المكرمة، بلغ عدد المستفيدين 144 معتمرًا من جنسيات متنوعة. وأعربت إحدى المسلمات الجدد وهي ممرضة من جنسية آسيوية تعمل في أحد المستشفيات الكبرى بالأحساء منذ 15 سنة، عن إعجابها بأخلاق المسلمين الطيّبة وتأثرت بحديث الداعية عن الإسلام، وأشهرت إسلامها ونطقت شهادتي التوحيد في مقر الجمعية.

رسالة سمحة

وأكدت الجمعية أهمية دور الداعمين لبرامج وأنشطة الجمعية الدعوية، والتي تسعى بدورها لنشر رسالة الإسلام السمحة عبر تكاتف المسلمين وتلاحمهم وتعاطفهم.

144 مستفيدا من 3 رحلات عمرة إلى مكة المكرمة