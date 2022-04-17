شكرا لقرائتكم خبر عن رحلات عمرة لـ 150 من الجاليات المسلمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سيرت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بغرب الدمام «نور»، أولى قوافل العمرة في شهر رمضان المبارك وهي ثلاث رحلات للعمرة وزيارة الحرم المكي والمسجد الشريف بالمدينة المنورة والتي استفاد منها 150 شخصا من الجاليات الهندية والفلبينية والبنجلاديشية والأوردية وسط إجراءات احترازية من « كورونا ».

وتتنوع مناشط قسم الجاليات في الجمعية باختلاف الأوقات والمناسبات، وتستهدف رحلات العمرة أداء العمرة وصلاة الجمعة في الحرم المكي وتعليم أمور الدين المهمة، و«تقديم دورة عن كيفية العمرة الصحيحة والطهارة والصلاة» والتوبة إلى الله وتوزيع المواد الدعوية، وكذلك يتم من خلالها إلقاء عدة برامج فقهية عن صفة العمرة والطهارة والصلاة وبعض المواعظ، ثم انطلقت من مكة إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي.