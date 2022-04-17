شكرا لقرائتكم خبر عن 26 ألفا يستمتعون بفعاليات «بستان تاروت» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقطبت فعاليات مبادرة «بستان قصر تاروت»، التي تنظمها جمعية تاروت الخيرية بالشراكة الإستراتيجية مع بلدية محافظة القطيف في يومها الثالث، أكثر من 26 ألف زائر وسائح من مختلف مناطق المملكة، استمتعوا بمشاهدة المعالم التاريخية والمهن الحرفية والفنون البصرية، عبر العديد من البرامج والفعاليات والأركان المتميزة، التي شكلت في مجملها لوحة متكاملة جمعت مختلف فنون التراث وتقاليدها وألعابها، وامتزجت في مساحة رحبة ومشتركة مع الموروث التاريخي والإنساني لتاروت وحضاراتها.

وحققت المبادرة نجاحا استثنائيا سواء على صعيد المشاركة أو الحضور نظرا لما تضمنته من فعاليات متنوعة ومناسبة لكل أفراد المجتمع، بالإضافة للدور الكبير من فريق العمل والشركاء والمشاركين والمتطوعين والإعلاميين وحرصهم على المشاركة والمساهمة في نقل الصورة السياحية المشرقة لتاروت بشكل عام، والتعريف بها وإبراز فعالياتها ودورها في تنمية الجانب الإنساني والسياحي والفني، ما انعكس بشكل واضح في الإقبال الكبير والحضور المتميز.

يذكر أن المبادرة تستمر إلى يوم الإثنين 17 رمضان 1443هـ من الساعة 4 حتى 6 عصرا، ومن الساعة 9 حتى 12 مساء، وتتضمن العديد من البرامج والفعاليات الترفيهية والسياحية الممتعة والمتنوعة.