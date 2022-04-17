شكرا لقرائتكم خبر عن «سعادتكم سعادتنا» ترسم فرحة الأطفال المرضى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزع قسم شؤون المرأة بمكتب عمل الجبيل، هدايا رمزية على الأطفال المرضى بالتعاون مع مستشفى الهيئة الملكية بالجبيل.

وأكدت رئيس القسم منار العصافرة، أن زيارة الأطفال المرضى تدخل ضمن إطار مبادرة شهر الخير، تحت عنوان «سعادتكم سعادتنا»، وتنطلق مما توليه وزارة «الموارد البشرية» من حرص على المشاركة في المبادرات الاجتماعية البناءة الهادفة إلى رفع الروح المعنوية وإدخال الفرحة إلى نفوس الأطفال والجمهور.

وأشار مدير مكتب العمل بالجبيل مطلق القحطاني، إلى الحرص على تفعيل مثل هذه المبادرات الإنسانية، والتي لها الأثر النفسي الكبير لهذه الفئة العزيزة على قلوبنا.

من جهتهم، أعرب ذوو الأطفال المرضى عن تقديرهم لمبادرة مكتب العمل بالجبيل وأثرها النفسي والاجتماعي عليهم وعلى أطفالهم.