شكرا لقرائتكم خبر عن الأمانة: إنجاز 81 % من المشروع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت الأمانة العامة بالمنطقة الشرقية لـ ”الخليج 365” عن إنجاز 81 % من جسر تقاطع الأمير نايف بن عبدالعزيز مع الشارع الثامن عشر وجسر الأمير نايف بن عبدالعزيز مع تقاطع طريق الرياض الجديد، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ جميع الحوائط الساندة للجسر، وأعمال البلاطات أعلى الكمرات والبلاطات الديكورية بنسبة 100 %، كما تم توريد وتركيب جزء منها بنسبة 75 %.

وأفادت الأمانة باستكمال معالجة جميع التقاطعات على الطريق من شمال الدمام، حتى جنوب الدمام، وتوفير حركة مستمرة للمركبات على طول طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز، وتحسين فاعلية التقاطع المروري أسفل وأعلى الجسر، إذ تم تحويل طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز لطريق محوري يربط شمال الدمام بجنوبها.

وقالت إن الطريق سيختصر زمن الرحلة لمسار الحركة من شمال الدمام مرورا بالطرق الشريانية المرتبطة بمداخل ومخارج الدمام، وسهولة التنقل والمناورات بين مداخل الدمام من الطرق الخارجية وارتباطها بالطرق الشريانية والمحورية بالدمام.