شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 3 آلاف م3 أنقاضا بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت بلدية محافظة القطيف أعمال الإصحاح البيئي، ونفذت خلال الفترة من ١ حتى ١٠ رمضان ١٤٤٣هـ، أعمال تطهير وتعقيم في ١٣٣ موقعا استهدفت ٥٤٨ حيا بالمحافظة، وإزالة ٣١٧٧ مترا مكعبا من الأنقاض والمخلفات، وغسل ٨٠٨ براميل و٥٥٨ حاوية وصيانة ١١٩ حاوية وكسح ١٠٨ ساحات.

وكثفت البلدية جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية والتجارية، ونفذت خلال الفترة نفسها ٩٦ جولة ميدانية تمت خلالها زيارة ٩١٥ منشأة وإتلاف ٤٩ كجم و٣٩ لترا، وتم توجيه ٢٥٥ إنذارا ورصد ٥ مخالفات وإغلاق ٦ منشآت.