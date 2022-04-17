شكرا لقرائتكم خبر عن بلاغ يقود لضبط شركة مخالفة بمبنى سكني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت بلدية غرب الدمام، مبنى سكنيا تم تحويله كمقر شركة لفحص التربة يزاول العمل دون ترخيص بالإضافة إلى وجود سكن للعمالة، وذلك بناء على بلاغ من مواطن، فيما يجري العمل على استكمال الإجراءات النظامية بحقهم. وواصلت البلدية الجهود الرقابية للتأكد من تطبيق الامتثال للإجراءات الوقائية والاشتراطات الصحية الواجب توافرها لسلامة الغذاء المقدم للمستهلكين. كما واصلت الجولات الميدانية على مراكز التجميل النسائية للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية وسلامة المنتجات المستخدمه للمستفيدات.