شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 1100 حاجز خرساني بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أزالت بلدية الخبر 1167 حاجزا خرسانيا من مواقع متفرقة خلال شهر مارس الماضي، ضمن الأعمال المستمرة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية وتحسين المشهد البصري.

ورفعت البلدية 215 سيارة تالفة من الشوارع، خلال شهر مارس ضمن مساعي البلدية للحفاظ على المظهر العام للمدينة في الأحياء السكنية، وإبراز وجهها الجمالي وازالة المشوهات البصرية المتمثلة في السيارات التالفة.

وضبطت البلدية ضمن أعمالها الاستباقية مركبة شخصية مخالفة تقوم بنقل وتوزيع اللحوم دون ترخيص، وتفتقر لكافة الاشتراطات الصحية، حيث تم حجزها واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها. وكثفت البلدية الجولات الرقابية على محلات بيع المكسرات والحلويات قبيل الاحتفال بالقرقيعان، للتأكد من صلاحية وجودة الحلويات والمكسرات المعروضة للمستهلكين. كما كثفت جولاتها الرقابية على الفنادق التي تقدم بوفيهات الإفطار في رمضان، للتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات المتعلقة بالصحة العامة، وآلية حفظ وتخزين وتقديم الأطعمة خلال فترات الإفطار والسحور.