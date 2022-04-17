شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد: المملكة تساند جهود الحل السياسي لأزمة أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالا هاتفيا أمس من رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين. وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية، التي تجمع البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

وقد أكد سمو ولي العهد -حفظه الله- خلال الاتصال مساندة المملكة للجهود التي تؤدي إلى حل سياسي للأزمة في أوكرانيا، ويحقق الأمن والاستقرار.