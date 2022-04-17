شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال أسر شهداء الواجب بالمسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبلت رئاسة المسجد النبوي في القسم النسائي برحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمس، قافلة أبناء الشهداء ضمن مبادرة «شهداؤنا في ذاكرتنا»، في موسمها الخامس لعام 1443هـ، تحت رعاية صاحبة السمو الأميرة هند بنت عبدالرحمن.

وأوضحت مساعدة الرئيس العام للشؤون النسائية د. فاطمة التويجري، أن مبادرة «شهداؤنا في ذاكرتنا» تهدف إلى دعم مسيرة العمل الخيري، من خلال استقبال عدد من أسر شهداء الواجب رحمهم الله تعالى، في رحاب المسجد النبوي الشريف، ومشاركتهم توزيع وجبات إفطار صائم على الزائرات والمصليات. وفي ختام الزيارة كرمت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام النسائية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي وقافلة أبناء الشهداء.بدورها، أثنت سمو الأميرة هند على الجهود المبذولة التي تقوم بها منسوبات وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بالتعاون مع منسوبات قافلة أبناء الشهداء، حرصا على نجاح هذه المبادرة واستمرارها.