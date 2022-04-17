شكرا لقرائتكم خبر عن .. ويهنئ رئيس وزراء باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفياً أمس برئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف.

وعبر سمو ولي العهد خلال الاتصال عن التهنئة له بتوليه رئاسة الوزراء والتمنيات له بالتوفيق في مهام عمله لتحقيق تطلعات الشعب الباكستاني. فيما عبر رئيس وزراء باكستان عن الشكر والتقدير لسمو ولي العهد على ما أبداه من مشاعر أخوية طيبة.

وجرى خلال الاتصال التأكيد على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والاتفاق على تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات. وقد عبر رئيس الوزراء الباكستاني عن امتنانه لما تتلقاه باكستان من دعم من المملكة، فيما أكد سمو ولي العهد حرص القيادة في المملكة على دعم باكستان الشقيقة في المجالات كافة.