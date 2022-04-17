شكرا لقرائتكم خبر عن 5 آلاف مظلة لقاصدي بيت الله الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بالإدارة العامة للخدمات الاجتماعية أمس الأول، قرابة (5000) مظلة لقاصدي بيت الله الحرام من زوار ومعتمرين، ضمن حملة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف «مظلتك بين يديك»، أحد برامج الحملة بعنوان «خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا».

وكانت عمليات التوزيع تتم على المعتمرين في صحن المطاف والعاملين في المسجد الحرام، وذلك لتوفير أرقى وأفضل الخدمات المقدمة لقاصدي بيت الله الحرام، وجاءت مبادرة «مظلتك بين يديك» لحماية المعتمرين من حرارة الشمس خلال أدائهم الطواف.

وأكد مدير الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية رئيس اللجنة جنادي بن علي مدخلي، أن هذه المبادرات جاءت ضمن حزمة من المبادرات التي تقدمها الرئاسة العامة لقاصدي المسجد الحرام.