شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تعزي رئيس جنوب أفريقيا في ضحايا الفيضانات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، إلى رئيس جمهورية جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، في ضحايا الفيضانات، التي اجتاحت إقليم كوازلو ناتال. وقال الملك المفدى: «علمنا بنبأ الفيضانات، التي اجتاحت إقليم كوازلو ناتال، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارككم ألم هذا المصاب، لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحر التعازي وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه».

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، إلى رئيس جمهورية جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت إقليم كوازلو ناتال. وقال سمو ولي العهد: «بلغني نبأ الفيضانات التي اجتاحت إقليم كوازلو ناتال، وما نتج عنها من وفيات وإصابات، وأعرب لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل».