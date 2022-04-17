شكرا لقرائتكم خبر عن 132 ألف مصل بالروضة الشريفة خلال العشر الأوائل من رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة بالإدارة العامة للحشود، جهودها اليومية بالتعاون مع الجهات الأمنية للتسهيل على الزوار والمصلين في الدخول للصلاة بالروضة الشريفة، والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما.

ووصل عدد الزوار للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان المبارك (298.979) زائرا، وعدد المصلين في الروضة الشريفة (132.345) مصليا.

وتحرص الإدارة العامة على تنظيم وترتيب آلية الزيارة والصلاة في الروضة الشريفة بعد الحجز المسبق للصلاة بالروضة الشريفة عبر تطبيق «اعتمرنا» أو «توكلنا»، وذلك في الفترتين الأولى التي تبدأ من بعد صلاة الظهر إلى قبيل صلاة العصر، والثانية بعد انتهاء صلاة القيام إلى قبيل صلاة الفجر، والفترة المخصصة للنساء من بعد صلاة الفجر إلى قبيل صلاة الظهر.

وتأتي هذه الجهود حرصا من وكالة شؤون المسجد النبوي للتسهيل على الزوار والمصلين للصلاة في الروضة الشريفة والسلام على رسول الله وصاحبيه رضي الله عنهما، وتأتي هذه الجهود وفق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- بما يسهم في خدمة الزوار والمصلين بالمسجد النبوي.