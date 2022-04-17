شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات طبية لـ 800 مستفيد في إسكان «الخارش» بصامطة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تقدم العيادات المتنقلة التابعة لجمعية الإحسان الطبية الخيرية بمنطقة جازان خدماتها الطبية والتثقيفية المجانية بإسكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز التنموي بالخارش في محافظة صامطة من خلال عيادات «العيون، والأسنان، والكشف المبكر عن سرطان الثدي» بالتعاون مع إدارة شؤون الإسكان بمنطقة جازان.

وبيّن المدير التنفيذي للجمعية محمد الحازمي أن عدد المستفيدين من خدمات الكشف والتثقيف خلال الأيام الخمسة الأولى بلغ 800 مستفيد، مشيرًا إلى أن العيادات المتنقلة تقدم خدماتها الطبية والتثقيفية بإسكان الخارش ضمن دورها في نشر التوعية والثقافة الصحية.