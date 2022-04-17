شكرا لقرائتكم خبر عن 1.8 مليار ريال تبرعات «إحسان» في يومها الثامن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل إجمالي التبرعات، التي تلقتها المنصة الوطنية للعمل الخيري «إحسان» في يومها الثامن لأكثر من 1.831.335.572 ريالاً بإجمالي عدد عمليات تجاوز 23.864.058 عملية تبرع، استفاد منها 4.897.401 مستفيد.

وأطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» الحملة عبر المنصة الوطنية للعمل الخيري «إحسان»، في السابع من شهر رمضان المُبارك، حيث تعود النجاحات التي حققتها المنصة الوطنية للعمل الخيري «إحسان» إلى الدعم، الذي تحظى به من القيادة الرشيدة -حفظها الله-، والمتابعة والتمكين المُستمرين من لدن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي -حفظه الله-، امتدادًا لعظيم اهتمام سموّه بدعم وتطوير قطاع العمل الخيري، وتسخير السبل كافة لتنظيمه، وتمكين أعماله ونشاطاته ورعايته، بما يرفع من إسهاماته في تنمية المجتمع، وهو ما كان له بالغ الأثر فيما وصلت إليه «إحسان» من أعلى درجات الكفاءة والموثوقية في إيصال التبرعات إلى مُستحقيها.