شكرا لقرائتكم خبر حجز 3.5 ملايين موعد عبر تطبيق «صحتى» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما اعتبر من أهم التطبيقات التي تخدم كبار السن، أوضح مجلس شؤون الأسرة أن تطبيق «صحتي» قدم خدماته لنحو 24 مليون مستفيد وتم من خلاله حجز 3.5 ملايين موعد يقدم 25 خدمة. وكان التطبيق حصل على النسبة الأعلى تحميلا في تقرير «إنترنت السعودية 2021» الذي أصدرته هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. يذكر أن وزارة الصحة دمجت جميع تطبيقاتها لتصبح في التطبيق الموحد «صحتي»، حرصا منها على التسهيل لجميع المواطنين والمقيمين، وسرعة الحصول على الخدمات الصحية، ويتميز التطبيق بشموليته، حيث يتيح للمستخدمين حجز واستعراض المواعيد في أكثر من 35 عيادة عامة ومتخصصة في مراكز الرعاية الصحية، إضافة إلى خدمة الاستشارات الفورية صوتي وفيديو، وخدمة البحث عن دواء، وأقرب الصيدليات الموفرة له، واستعراض الإجازات المرضية، واستعراض الوصفة الالكترونية. أبرز خدمات «صحتى»





حجز المواعيد



البحث عن الدواء



الاطلاع على قائمة الأدوية



الاستشارات الطبية



الوصفة الالكترونية



الوقاية ومكافحة العدوى



المؤشرات الحيوية



فحص فيروس كورونا



كانت هذه تفاصيل خبر حجز 3.5 ملايين موعد عبر تطبيق «صحتى» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.