اكتمال عدد المتأهلين لنصف نهائي «عطر الكلام»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نجح متسابقان من إيران وتركيا في إكمال عدد المتأهلين إلى مرحلة نصف نهائي مسابقات القرآن الكريم والأذان العالمية، إحدى مبادرات الهيئة العامة للترفيه بالمملكة، ليصبح مجموع المتسابقين المشاركين في المرحلة قبل الأخيرة 12 متسابقا، بواقع 6 متسابقين لفرع التلاوة، و6 آخرين لفرع الأذان. وكان القارئ الإيراني سيد جاسم موسوي آخر المتأهلين بفرع التلاوة إلى مرحلة نصف النهائي بعد مغادرة منافسه الليبي عصام عبدالحفيظ الرباعي، بينما كان المؤذن التركي ألبجان جليك آخر المؤذنين المنضمين إلى قائمة متسابقي نصف النهائي بعد خروج منافسه إبراهيم الزهراني من المسابقة.



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