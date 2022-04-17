بستان قصر تاروت يستقطب 26 ألف زائر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت فعاليات «بستان قصر تاروت» التي تنظمها أمانة المنطقة الشرقية بالشراكة مع جمعية تاروت الخيرية، حضورا وتفاعلا لافتا من الزوار منذ انطلاقتها الأربعاء الماضي في ساحة قلعة تاروت التاريخية. وأوضحت الأمانة أنه خلال الأيام الثلاثة الأولى تجاوز عدد الزوار أكثر من 26 ألف من مختلف مناطق المملكة لمشاهدة المعالم التاريخية والمهن الحرفية والفنون البصرية عبر عدد من البرامج والفعاليات والأركان المتميزة التي شكلت في مجملها لوحة متكاملة جمعت مختلف فنون التراث وتقاليدها وألعابها وامتزجت في مساحة رحبة ومشتركة مع الموروث التاريخي والإنساني لجزيرة تاروت وحضاراتها.



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