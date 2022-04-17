فاطمة عطاس في ذمة الله

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتقلت إلى رحمة الله تعالى فاطمة عقيل عبدالرحمن عطاس والدة كل من الشريفة جيهان فؤاد عنقاوي، الشريفة عبير فؤاد عنقاوي، الشريفة الدكتورة رحاب فؤاد عنقاوي، وأخت كل من أمين وعبدالله عقيل عطاس. وأديت الصلاة عليها عصر أمس بمكة المكرمة. ويتقبل ذووها العزاء 3 أيام للرجال والسيدات في منزل ابنتها الشريفة جيهان فؤاد عنقاوي حرم المستشار أسامة يماني بحي الحمراء شارع الروابي الخضر، ابتداء من اليوم بعد صلاة التراويح من الساعة 9 إلى 12 مساء.



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