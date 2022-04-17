الزراعة الذكية تصل إلى النخيل ومزارع الأسماك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لما تمتلكه من قدرة على الإنتاج العالي والحفاظ على المقومات الطبيعية للبيئة، أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم المهندس عبدالعزيز الرجيعي أهمية تركيز أصحاب المشاريع الزراعية بالمنطقة على تعزيز الزراعة الذكية والصناعات التحويلية للنخيل ومزارع الأسماك للاستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الصناعات التحويلية للتمور بشكل خاص والتي تأتي ضمن رؤية المملكة 2030. جاء ذلك خلال اطلاعه أمس على آخر تطورات مشروع مزارع «سيافا» للصناعات التحويلية لمنتج التمور وزراعة الأسماك بالبطين، والمقام على أرض بمساحة 11 مليون م2 بتكلفة تزيد على 100 مليون ريال. أرقام من المشروع: - 200 منتج للصناعات التحويلية للتمور - يتم تصديرها إلى 29 دولة حول العالم - استخراج تلك المنتجات من 100 ألف نخلة - المشروع تصل إنتاجيته إلى 6 آلاف طن سنويا - 4 مراحل لمشروع الاستزراع السمكي - 4 آلاف طن سنويا من لحوم الأسماك

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